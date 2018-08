Odpoklic Durex kondomov

Ljubljana, 7. avgusta - Podjetje Mueller Drogerija je iz prodaje odpoklicalo Durex kondome - Love collection (31 kosov), Natural feeling (10 kosov) in Natural feeling easy glide (12 kosov) proizvajalca in dobavitelja Reckitt Benckiser. Izdelki so bili iz prodaje umaknjeni preventivno, ker se ne skladajo s predpisanimi standardi kvalitete.

Odpoklic velja za izdelke z EAN kodo 4002448114949 in serijskimi številkami 1000435589, 1000445131, 1000418942 in 1000447250, EAN kodo 4002448097068 s serijskimi številkami 1000417805, 1000474804 in 1000438054 ter EAN kodo 4002448118312 s serijskimi številkami 1000465806, 1000472395 in 1000399885.

Podjetje Mueller Drogerija kupce prosi, naj izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko kupci obrnejo na osebje v poslovalnici ali jih kontaktirajo preko elektronske pošte info@mueller.si ali telefonske številke 01/51 39 300.