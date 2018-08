Koprska policija še išče pobeglega voznika

Koper, 7. avgusta - Policija še išče moškega, ki je v ponedeljek na Koprskem bežal pred policijskimi patruljami in pri tem uprizoril divjo vožnjo, so za STA povedali na koprski policijski upravi. Podrobnosti zaradi interesa preiskave zaenkrat ne razkrivajo. Medtem so enega od dveh policistov, ki sta se poškodovala med zasledovanjem, že odpustili iz bolnišnice.