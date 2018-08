Švicarki zaradi neprimernega ravnanja z živalmi odvzeli pse

Koper, 7. avgusta - Policija je v zadnjem obdobju obravnavala 46-letno državljanko Švice, ki je v več primerih v zaprtem avtomobilu na parkiriščih zapustila svoje tri pse, in to kljub opozorilom policije. Kot so danes sporočili s koprske policijske uprave, so ženski, ki ni primerno ravnala z živalmi, pse tudi uradno odvzeli.