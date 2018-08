Magnino okoljevarstveno dovoljenje mesec dni v javni razpravi

Hoče, 7. avgusta - Agencija za okolje (Arso) je danes na svoji spletni strani objavila javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje bodoče Magnine lakirnice v Hočah. Kot so pojasnili, bo vpogled v dokumentacijo zainteresiranim zagotovljen do 5. septembra v prostorih oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo na mariborski upravni enoti.