Nadzor na tožilstvu po umoru v Zagorju razkril slabše razumevanje področja nasilja v družini

Ljubljana, 7. avgusta - Nadzor, ki ga je po marčnem umoru v Zagorju ob Savi odredil generalni državni tožilec Drago Šketa, je med drugim pokazal na slabše razumevanje in znanje tožilcev o dinamiki in mehanizmih nasilja v družini. Ljubljanskemu tožilstvu so naložili, naj opravi temeljito strokovno analizo za bolj celovito in učinkovito obravnavo področja v prihodnje.