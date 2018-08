V Nemčiji zapor za par, ki je sina posiljeval in prodajal na spletu

Freiburg, 7. avgusta - Sodišče v nemškem Freiburgu je danes mater in njenega partnerja obsodilo na večletno zaporno kazen zaradi dolgoletne spolne zlorabe sina, ki sta ga poleg tega drugim prodajala prek spleta. Deček je danes star deset let, mati in partner sta ga zlorabljala več kot dve leti. Gre za enega najhujših primerov spolne zlorabe otrok v Nemčiji.