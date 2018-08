Bilanca ponedeljkove prometne tragedije pri Bologni: en mrtev in skoraj 70 poškodovanih

Bologna, 7. avgusta - Huda prometna nesreča na avtocesti skozi Bologno, ki ji je sledil niz eksplozij in zrušenje dela avtocestnega nadvoza, je terjala eno življenje. Umrl je 42-letni voznik cisterne z utekočinjenim plinom. Poškodovanih je 68 oseb. Danes zjutraj so promet na odseku spet odprli, in sicer po nasprotnem smernem vozišču, poroča Ansa.