Kopijo Princeovega črnega albuma prodali za 27.500 dolarjev

London, 7. avgusta - V Kanadi odkriti redek izvod Princeove plošče The Black Album, ene najbolj iskanih vinilnih plošč vseh časov, so v ponedeljek prodali za 27.500 ameriških dolarjev. S tem je postala najdražja plošča, ki so jo kadarkoli prodali na spletni glasbeni tržnici Discogs, poroča britanski portal The Guardian.