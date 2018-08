Miklavške pekarne po požaru dokončno zaprle svoja vrata

Miklavž na Dravskem polju, 7. avgusta - Potem ko je junijski požar v Miklavških pekarnah v celoti uničil proizvodne prostore in opremo, so te dni iz podjetja sporočili, da so se dokončno odločili za zaprtje podjetja. Kot so pojasnili, je bil požar tako uničujoč, da nadaljnje delovanje ni mogoče. Podjetje z 22-letno tradicijo je svoje zaposlene medtem že prezaposlilo.