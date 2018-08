Ob lepem vremenu na ljubljanskih kopališčih tudi preko 1000 kopalcev

Ljubljana, 7. avgusta - Ljubljančani in obiskovalci prestolnice se lahko v teh vročih dneh shladijo na katerem od kopališč v mestu. Po slabšem začetku sezone so v dneh, bogatih s soncem, na kopališčih Kodeljevo in Kolezija zabeležili tudi rekordne obiske. Polni so tudi plavalni tečaji za otroke.