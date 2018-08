Robert Redford se poslavlja od igranja

New York, 7. avgusta - Legendarni ameriški filmski igralec, oskarjevec in ustanovitelj filmskega festivala Sundance Robert Redford je v pogovoru za Entertainment Weekly povedal, da se pri 81 letih poslavlja od igralskega poklica. V ameriška kina tako konec septembra prihaja zadnji film, v katerem je zaigral, The Old Man & The Gun v režiji Davida Loweryja.