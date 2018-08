Mladi računalničarji na evropski olimpijadi osvojili dve bronasti odličji

Ljubljana, 7. avgusta - Osnovnošolska računalniška programerja Filip Trplan iz Zavoda za računalniško izobraževanje in Benjamin Bajd s kranjske osnovne šole sta na mladinski računalniški olimpijadi v ruski republiki Tatarstan osvojila bronasti odličji. Olimpijada je potekala med 26. julijem in 1. avgustom, gostila pa jo je Univerza Innopolis, so danes sporočili z ZOTKS.