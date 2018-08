Newyorške borze končale v zelenem

New York, 6. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v zelenem, znižala pa se je cena zlata. Kot ugotavljajo borzni analitiki je na pozitivno trgovanje na borzah vplivala nižja stopnja brezposelnosti v ZDA in dobri poslovni rezultati trgovanja ameriških podjetij Berkshire Hathaway in Facebooka.