Rogliča pred magistratom sprejela množica ljudi

Ljubljana, 6. avgusta - Primož Roglič, slovenski junak kolesarske dirke po Franciji, je po dolgem času spet v domovini. Na poti do svojega rodnega Zagorja se je ustavil v Ljubljani, kjer so mu Kolesarska zveza Slovenije (KZS), Mestna občina Ljubljana (MOL) in številni kolesarski navdušenci iz vse Slovenije pripravili sprejem, ki se ga bo najbrž spominjal vse življenje.