Večer: Čakalnica v peklu (7. 8.)

Maribor, 6. avgusta - Če se bo Marjanu Šarcu izšlo in bo oblikoval vlado, potem je jasno vsaj to, da bo državo vodil človek z neznanimi voditeljskimi in političnimi izkušnjami in z nenavadno vladno podporo. Zdi se, da bo kmalu vstopil v čakalnico pekla, v katerem bo moč ognja odvisna od njega, predvsem pa od njegovih partnerjev, piše Rok Kajzer v Večeru.