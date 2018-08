Šarec za mandatarja, Židan za predsednika DZ, protokol o sodelovanju z Levico pa še neusklajen

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 6. avgusta - Predstavniki strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS so se dogovorili, da bodo v sredo v DZ vložili kandidaturo predsednika LMŠ Marjana Šarca za mandatarja in kandidaturo prvaka SD Dejana Židana za predsednika DZ. Šarec ob tem pričakuje tudi podporo Levice, vendar pa v slednji opozarjajo, da protokol o projektnem sodelovanju s koalicijo še ni usklajen.