Analitik Zorko: Kandidaturi Šarca in Židana nista presenečenje

Ljubljana, 6. avgusta - Politični Analitik Andraž Zorko nad današnjim razpletom, po katerem je jasno, da bo peterica strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS predlagala Marjana Šarca za mandatarja in Dejana Židana za predsednika DZ, ni presenečen. "Vprašanje je, kakšni so dogovori za tem. Verjetno je to pogojeno z razdelitvijo ostalih funkcij," je dodal.