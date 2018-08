Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 8.)

Ljubljana, 6. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o vložitvi obtožnice slovenskega državnega tožilstva zaradi korupcije v zdravstvu, o najverjetnejšem slovenskem mandatarju Marjanu Šarcu, o ilegalnih migrantih ob slovenski reki Kolpi in o tem, da so reševalci rešili tržaškega jamarja na italijanski strani Kanina ob slovenski meji.