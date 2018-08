Židan: Mesto predsednika DZ ni bil pogoj SD

Ljubljana, 6. avgusta - Predsednik SD Dejan Židan je za STA potrdil, da je pripravljen kandidirati za predsednika DZ. Ob tem pa je poudaril, da je bila to odločitev petih strank, torej poleg SD še LMŠ, SMC, SAB in DeSUS in da to ni bil pogoj, ki bi ga postavila SD za sodelovanje v vladi Marjana Šarca.