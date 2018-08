Trump ob ponovni uvedbi sankcij ostaja odprt do dogovora z Iranom

Washington, 6. avgusta - Ameriški predsednik Donald Trump je v izjavi ob ponovni uvedbi sankcij proti Iranu, ki jo je objavil danes na svojem posestvu v New Jerseyju, omenil, da je odprt do morebitnega novega jedrskega sporazuma med državama. Trump je ZDA umaknil iz mednarodnega jedrskega sporazuma, ki so ga velike sile dosegle z Iranom leta 2015.