Mesec: Protokol o sodelovanju s petorčkom še ni usklajen

Ljubljana, 6. avgusta - Protokol o projektnem sodelovanju Levice z morebitno vlado petih strank ni usklajen, je danes dejal koordinator Levice Luka Mesec. Kot je pojasnil, so koalicijski partnerji njihov predlog zavrnili in napisali novega. Poudaril je tudi, da želijo v Levici še pred podporo Marjanu Šarcu za mandatarja jasne zaveze o vsebini in načinu sodelovanja.