Vojni veterani v BiH grozijo s cestnimi blokadami

Sarajevo, 6. avgusta - Člani nekaterih organizacij vojnih veteranov armade BiH in Hrvaškega obrambnega sveta (HVO) so danes zagrozili z novimi blokadami cest in prometnim kaosom v Bosni in Hercegovini z zahtevo, da parlament entitete Federacija BiH potrdi zakon, ki bi jim zagotovil dodatne pravice do denarnih nadomestil in socialnega varstva.