Obtožnica zaradi korupcije proti zdravnikom, družinskim članom, farmacevtkama in komercialistom

Ljubljana, 6. avgusta - Na Specializiranem državnem tožilstvu so pojasnili, da je obtožnica, ki so jo danes vložili na Okrožno sodišče v Ljubljani, vložena zoper 15 fizičnih in eno pravno osebo. Gre za osem zdravnikov, njihova družinska člana, farmacevtki in tri komercialiste. Tožilstvo sumi, da so trije prejeli podkupnine v višini okoli 100.000 evrov, dva pa še več.