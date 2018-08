Veleposlaništvi ZDA v Afriki pred 20 leti tarči prvega večjega napada Al Kaide

Nairobi/Dar es Salaam, 7. avgusta - Veleposlaništvi ZDA v Keniji in Tanzaniji sta bili pred 20 leti tarči obsežnega in usklajenega terorističnega napada, v katerem je bilo skupno ubitih 224 ljudi, okoli 5000 pa ranjenih. To je bil prvi večji napad teroristične mreže Al Kaida pod vodstvom zdaj že pokojnega Osame bin Ladna. To je bil tudi uvod v napade v ZDA 11. septembra 2001.