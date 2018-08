Lauda po operaciji odlično okreva

Dunaj, 6. avgusta - Zdravniki v glavni dunajski bolnišnici so zelo zadovoljni z okrevanjem legendarnega avstrijskega dirkača formule ene Nikija Laude. Avstrijec, ki so mu presadili pljuča, je bil že 24 ur po operaciji pri zavesti, hitro pa so mu tudi odstranili aparat za pomoč pri dihanju, tako da pljuča zdaj delujejo samostojno.