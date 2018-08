Del insolvenčnega zakona v neskladju z ustavo

Ljubljana, 6. avgusta - Insolvenčni zakon je po ugotovitvah ustavnega sodišča v neskladju z ustavo v delu, ki dolžniku ne omogoča, da bi ga sodišče v postopku, ko odloča o prehodu iz prisilne poravnave v stečajni postopek, pozvalo k predložitvi vseh listih. DZ mora to protiustavnost odpraviti v enem letu, do takrat pa je kot rok za to postavilo tri delovne dneve.