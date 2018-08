Na sodišču ob prejemu obtožnice glede korupcije opozarjajo na obsežnost zadeve

Ljubljana, 6. avgusta - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so potrdili, da je bila vložena obtožnica zoper večje število obtoženih zaradi kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril, pranja denarja, ponarejanja ali uničenja poslovnih listin in preprečitve dokazovanja. Zaradi obsežnosti zadeve dvomijo v zaključek zadeve v pričakovanih časovnih standardih.