Nekateri slovenski turisti v Indoneziji zaradi potresov spremenili načrte

Denpasar, 6. avgusta - Potres, ki je z magnitudo 7,0 v nedeljo stresel indonezijski otok Lombok, so čutili tudi nekateri Slovenci, ki so bili v tem času na Lomboku in bližnjih otokih. Dominik Cvitanič in Asja Frank, ki sicer ločeno potujeta po Indoneziji, sta za STA dejala, da ljudje množično zapuščajo otoke. Oba sta morala tudi preklicati načrte za obisk otočja Gili.