Osumljenec umora v Krkavčah v priporu

Koper, 6. avgusta - Osumljenec sobotnega umora in poskusa umora v Krkavčah se zaenkrat brani z molkom. Preiskovalni sodnik je danes zanj odredil pripor. Ena od žrtev, 75-letna ženska, je še vedno v kritičnem stanju. Tragediji naj bi botrovali dalj časa trajajoči spori in nesoglasja v zvezi s premoženjem, so danes pojasnili na Policijski upravi Koper.