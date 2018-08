Berlin, 6. avgusta - Nat Indrapana, tajski športni delavec, ki je bil član izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), je umrl v starosti 80 let, so danes sporočili iz Moka. Indrapana je postal član IO Moka leta 1990 in je bil obenem član koordinacijskega odbora olimpijskih iger 2000, 2008 in 2016.