Iranski zunanji minister: ZDA so izolirane v svoji politiki do Irana

Teheran, 6. avgusta - Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je danes ocenil, da so ZDA, Savdska Arabija in Izrael izolirani v svoji sovražnosti proti Iranu. Medtem ko se izteka čas do uveljavitve prvega svežnja ameriških sankcij proti Iranu je minister dodal, da svet ne sledi ameriški politiki do Irana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.