Tajski dečki zopet v šolskih klopeh

Bangkok, 6. avgusta - Tajski dečki, katerih napeto reševanje iz poplavljene jame je pred tedni spremljal cel svet, so se danes vrnili v šolske klopi. Vseh 12 so danes na topli slovesnosti in z budističnimi molitvami pozdravili v šoli v pokrajini Chiang Rai, ki jo je sicer doslej obiskovala šesterica med njimi.