Tedenska napoved - rekreacija od 7. do 13. 8.

IZBRANI DOGODKI

6. Sprint na Bazo 20

Prireditev je namenjena rekreativnim kolesarjem, ki jim gibanje v naravi in druženje z isto mislečimi ljudmi ni tuje. Vzpon na Bazo 20 je namenjen testiranju pripravljenosti vsakega posameznika. Start je skupinski. Pomembna je dobra volja in druženje ter ne le tekmovanje. Dogodek bo v sredo, 8. avgusta. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-bazo-20/

S kolesom na teran in pršut

V nedeljo, 12. avgusta, prosti čas izkoristite za obisk Praznika terana in pršuta v Dutovljah. Poleg številnih kraških dobrot, ki jih boste lahko okušali ali kupili na stojnicah in ob zabavnem glasbenem sporedu, pripravljajo tudi družinski kolesarski izlet. Kolesarski vodniki vas bodo v majhnih skupinah peljali po petindvajset kilometrov dolgi poti, ki je krožno speljana po osrčju Krasa (videli in obiskali boste pršutarno, nasade sivke in pastirske hišice, 400 let staro lipo ...). Proga je z gorskimi kolesi primerna za vse kolesarje. Informacije: www.kraskimaraton.si

KOLEDAR

TOREK, 7. avgusta

LJUBLJANA - Izlet za Rajderke; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Nemška smer v Triglavski steni; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

MISLINJA - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

SREDA, 8. avgusta

LJUBLJANA - Planina Prevala (1311 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

KOČEVJE - Nočno kolesarjenje; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

MEDVODE - Lepi Vršič (1911 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

PODTURN - 6. Sprint na Bazo 20; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-bazo-20/

ČETRTEK, 9. avgusta

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

PETEK, 10. avgusta

LJUBLJANA - Pandurjeva delavnica: ravnotežje 2; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

BOHINJ - Vzpon na Uskovnico; gorsko kolesarstvo.

CELJE - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CERKNO - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

FRAM - Križ (2410 m), Razor (2601 m), Prisojnik (2547 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

RUŠE - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.pd-ruse.si

ZAGORJE OB SAVI - Turnokolesarski tabor Zasavje 2018; turno kolesarstvo. Informacije: www.pzs.si/novice.php?pid=12459

SOBOTA, 11. avgusta

LJUBLJANA - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Parseierspitze (Aut, 3036 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Zeliščarski izlet na Dolenjsko; pohodništvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

LJUBLJANA - Voden izlet & ogled dirke svetovnega pokala; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Prisojnik (2547 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Ferate okoli Sorapissa (Ita, 2812 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Velika Mojstrovka (2366 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kobariški Stol (1673 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Petzeck (Avt, 3283 m); planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

TRŽIČ - Cjajnik (1965 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BRASLOVČE - 56 dan hmeljarjev: tekmovanje dvojic pokal hmeljske kobule; odbojka na mivki.

BREŽICE - Razor (2601 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Visokogorje; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Kanin (2260 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CELJE - Vogar (1054 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

ČRNA NA KOROŠKEM - 37. maraton kralja Matjaža; tek. Informacije: www.crna.si

HOČE - Veliko Špičje (2398 m); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

KAMNIK - Struška (1944 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Špik Hude police (2420 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOMENDA - Marmolada (Ita, 3343 m); planinstvo. Informacije: www.pd-komenda.si

LENART - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LITIJA - Rifugio Grego (1389 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LOŠKI POTOK - Tek po sledeh medveda; tek. Informacije: www.nevtralia-klub.si

LUČE - Lučki dan in prečenje Olševe (1930 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

MARIBOR - Jakčev pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Vogar (1054 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Kočna (2540 m); planinstvo. Pohod ob polni luni na Žavcarjev vrh. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Ojstrc (Avt, 2139 m); planinstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Kamniti lovec (Ita, 2071 m); planinstvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Prisojnik (2547 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MEŽICA - Seekofel (Avt, 2744 m); planinstvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MISLINJA - Brana (2253 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MUTA - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Planica; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVO MESTO - Družinski tabor - Slatna 2018; pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

ORMOŽ - Aktivni vikend; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PRESERJE - Petzeck (Avt, 3283 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PREVALJE - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

RADOVLJICA - Ledinski vrh (2108 m); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RIBNICA - Špik Hude police (2420 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

RIBNICA NA POHORJU - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

SEMIČ - 2. belokranjski Bosonogi pohod na Mirno goro; pohodništvo. Informacije: www.pdsemic.si/component/content/article/1-izleti/54-pohodna-skupina-tempoo-semi

SEMIČ - Pohod bosonogih na Mirno goro; pohodništvo. Informacije: http://pdsemic.si

SEŽANA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKE KONJICE - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠALOVCI - Brevet tri prestolnice 600km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

ŠALOVCI - 6 prestolnic / 6 kultur; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/randonn.aspx?key=6HEhLMLiDXcuaQpW

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Bavški Grintavec (2347 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Tatre (Pol); planinstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠKOFJA LOKA - Vevnica (2340 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TOLMIN - Vrh Laške Planje (2448 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

VELIKE LAŠČE - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

ŽALEC - Bavški Grintavec (2347 m); planinstvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽELEZNIKI - Brennkogel (Avt, 3018 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ŽIROVNICA - Monte Coglians (Avt, 2780 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-zirovnica.si

LJUBNO OB SAVINJI - Dnevi ferat in pohodništva v Dolimitih (Ita); planinstvo. Informacije: http://pdljubno.si/

KOSTEL - Voda za vedno 2018: 25. eko spust po Kolpi; kajak kanu na tekočih vodah. Informacije: www.tsdrustvo-kostel.si

LOVRENC NA POHORJU - Lovrenška jezera; pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

POLJČANE - Planjava (2392 m); planinstvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

MAKOLE - Jalovec (2645 m); planinstvo.

NEDELJA, 12. avgusta

LJUBLJANA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Veliki Draški vrh (2243 m); planinstvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Križevnik (1909 m); planinstvo.

BLED - Talež (883 m) - Cilj z razgledom; pohodništvo. Informacije: www.talezlauf.si

BLED - Codites Taležlauf 2018 - Cilj z razgledom; tek. Informacije: www.talezlauf.si

BRNIK - Treking Kirgizija; planinstvo. Informacije: www.izimanija.si/treking-kirgizija-2018/

CELJE - 17. triatlon Celje Letno kopališče; akvatlon. Informacije: www.fatburn.si

CELJE - 17. triatlon Celje Letno kopališče; triatlon. Informacije: www.fatburn.si

CELJE - Jager am Eck (Avt, 1037 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

CELJE - Akvatlon za pokal mesta Celje; akvatlon. Informacije: www.fatburn.si

DOBROVO - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: www.pdbrda.si

DUTOVLJE - Pohod po Teranovi krožni poti; pohodništvo. Informacije: www.kraskimaraton.com

DUTOVLJE - S kolesom na teran in pršut; turno kolesarstvo. Informacije: www.kraskimaraton.com

IDRIJA - Špičasti vrh (1128 m); pohodništvo. Informacije: www.ks-crnivrh.si

KANAL - 5. KANALSKI KROG- krožni tek po ulicah Kanala; tek. Informacije: Blaž Valentinčič, 041/920666 Blaž; Blaž Valentinčič, 041/920666 Blaž; Blaž Valentinčič, 041/920666 Blaž; Blaž Valentinčič, 041/920666 Blaž; www.td-kanal.si/

KANAL - Skoki z mosta Kanal 2018; skoki v vodo. Informacije: www.tic-kanal.si/koledar/2018-08-12/2018011513461898/Skoki-z-mosta/

KOPER - Bavški Grintavec (2347 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

LJUTOMER - 23. maraton po Prlekiji - Bioterme Mala Nedelja 2018; kolesarstvo. Informacije: www.kose-radenci.si

LOGATEC - Kopica (2190 m); planinstvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

POLHOV GRADEC - Ogradi (2087 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PTUJ - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

RUŠE - Kum (1220 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ruse.si

ŠMARJE PRI JELŠAH - Tofane (Ita, 3225 m); planinstvo. Informacije: http://pd-smarje.com

ŠMARTNO OB PAKI - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

ŠTORE - Pohod; pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

ŽELEZNIKI - Okoli Ratitovca; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

DUPLEK - 14. velikošmarenski maraton Vurberk 2018; kolesarstvo. Informacije: www.vurberk.si

PONEDELJEK, 13. avgusta

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

