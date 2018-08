Svetovni rekord Peatyja zaradi okvare ure popravljen za desetinko

Glasgow, 6. avgusta - Prireditelji evropskega prvenstva v plavanju v Glasgowu so si privoščili nevsakdanjo napako z napravami za merjenjem časa in so morali zato naknadno popraviti v soboto dosežen rekord Britanca Adama Peatyja za desetinko sekunde. Nov rekord na 100 m prsno namesto 57,00 sekunde zdaj znaša 57,10.