Večer: Notranja preiskava zoper tri policiste zaradi neprimernega ravnanja med nočno patruljo

Kranj, 6. avgusta - Na Policijski upravi Kranj so uvedli notranjevarnostni postopek in druge ukrepe zoper tri policiste, ki so v začetku julija med nočno izmeno v svojem vozilu prevažali mladoletnico, z njo popivali in ji med drugim nekaj časa tudi prepustili volan policijskega vozila. Dekle je nočno veseljačenje snemala in objavila na družbenih omrežjih, piše Večer.