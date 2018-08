Pred desetletjem Kitajska prvič gostila olimpijske igre

Peking, 6. avgusta - V tem tednu bo minilo deset let od začetka prvih olimpijskih iger, ki jih je gostila azijska velesila Kitajska. Poletne olimpijske igre na Kitajskem, XXIX. olimpijada moderne dobe, so potekale v Pekingu od 8. avgusta do 24. avgusta 2008 in bodo ostale zapisane v spominu tudi slovenskih ljubiteljev športa po petih odličjih.