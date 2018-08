Umrl je hrvaški literat in avtor Jadranske trilogije Nedjeljko Fabrio

Reka, 6. avgusta - Po daljši bolezni je v soboto v 81. letu na Reki umrl hrvaški književnik, dramatik, prevajalec, esejist in kritik Nedjeljko Fabrio. Med letoma 1989 in 1995 je bil Fabrio predsednik Društva hrvaških pisateljev, prav tako je bil redni član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti. V slovenščino je med drugim prevedena njegova Jadranska trilogija.