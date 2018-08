Zverev ubranil naslov

Washington, 6. avgusta - Tretji igralec sveta Nemec Alexander Zverev je v nedeljo v Washingtonu ubranil naslov na 2,1 milijona vrednem teniškem turnirju ATP. V finalu je prvi nosilec gladko, s 6:2 in 6:4 premagal 19-letnega Avstralca Alexa de Minaura. Za 21-letnega Zvereva je to deveta turnirska zmaga v karieri, še tretja letos po Münchnu in Madridu.