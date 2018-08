Kuznjecova ubranila štiri zaključne žogice za zmago v Washingtonu

Washington, 6. avgusta - Zmagovalka dveh turnirjev za veliki slam Svetlana Kuznjecova je rešili štiri zaključne žogice in zmagala na teniškem turnirju WTA v Washingtonu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Triintridesetletna Rusinja, ta čas 128. igralka sveta, je v finalu po vel kot dveh urah in pol igre s 4:6, 7:6 (7) in 6:2 premagala Hrvatico Donno Vekić.