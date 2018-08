Za konec EP v Skopju še štiri slovenske kolajne

Skopje, 5. avgusta - V Skopju se je s posamičnimi in ekipnimi tekmami v sprintu na divjih vodah končalo evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Zadnji dan je slovenska ekipa priveslala do štirih kolajn. Naslova evropskega prvaka do 23 let se je veselil kajakaš Anže Urankar, ki je bil s Timom Novakom in Vidom Oštrbenkom še prvi ekipno.