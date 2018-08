V samomorilskem napadu v Afganistanu ubiti trije vojaki Nata

Kabul, 5. avgusta - V samomorilskem napadu v provinci Parvan na vzhodu Afganistana so bili danes ubiti trije vojaki misije Nata v Afganistanu Odločna podpora. Umrli so bili državljani Češke, so sporočili iz Prage. Še trije vojaki so ranjeni. Odgovornost za napad so prevzeli talibani.