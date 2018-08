Na atletskem EP v Berlinu Pleško in Zupančič danes začenjata slovenske nastope

Berlin, 6. avgusta - Danes popoldne se bo s kvalifikacijami v šestih disciplinah tekmovalno začelo atletsko evropsko prvenstvo v Berlinu, ki ga bodo s prvimi končnimi odločitvami uradno odprli v torek. Na EP, ki bo potekalo do 12. avgusta, bo med 4500 atletinjami in atleti iz 52 držav tudi deseterica Slovencev, kot prva že danes Nejc Pleško in Blaž Zupančič.