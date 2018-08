V Švici v nesreči starodobnega letala morda celo 20 mrtvih

Ženeva, 5. avgusta - V švicarskih Alpah je v soboto strmoglavilo starodobno letalo iz druge svetovne vojne, na katerem bi lahko bilo do dvajset ljudi. O vzroku nesreče in morebitnih žrtvah še ni podatkov. Isti dan je v osrednjem delu Švice strmoglavilo še manjše letalo. Umrle so štiri osebe.