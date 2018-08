Orbanov Fidesz začel z napadi na Novinarje brez meja

Budimpešta, 5. avgusta - Madžarska vladajoča stranka Fidesz Viktorja Orbana je začela z napadi tudi na medijsko organizacijo Novinarji brez meja (RSF). Gre za del "mreže v podporo migrantom", trdijo v stranki in dodajajo, da RSF podpira in financira tudi milijarder George Soros, ki ga v Fideszu vidijo za glavnega zarotnika proti Madžarski in krščanski Evropi.