Prva dama ZDA podprla LeBrona Jamesa v sporu s Trumpom

Washington, 5. avgusta - V besedni dvoboj med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in prvim zvezdnikom severnoameriške košarkarske lige NBA LeBronom Jamesom se je vmešala tudi prva dama ZDA Melania Trump in pohvalila delo, ki ga James opravlja pri pomoči otrokom. Podporo Jamesu je izrazilo tudi več aktivnih in nekdanjih igralcev NBA.