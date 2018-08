Vučić hrvaško Nevihto primerjal s holokavstom

Beograd, 5. avgusta - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v soboto, na predvečer hrvaškega dneva zmage in domovinske hvaležnosti, operacijo Nevihta primerjal s holokavstom. "Hitler je hotel svet brez judov, Hrvaška, njena politika, pa je hotela Hrvaško brez Srbov, ker so, kot so dejali, ogrožali hrvaško nacionalno bit," je dejal Vučić.