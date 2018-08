V Kobaridu rezal čolne za rafte in kanuje

Kobarid, 5. avgusta - Neznanec je v noči na petek razbil steklo objekta na Gregorčičevi ulici v Kobaridu, kjer so spravljeni čolni za rafting in kanuji. Nepridiprav je vstopil v prostore, nato pa se znesel nad čolni in kanuji, saj jih je deset poškodoval oz. prerezal in s tem lastnika oškodoval za okoli 30.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.