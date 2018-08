Pogrešana 12-letna Alenka Sikošek iz Štor.

Ljubljana, 5. avgusta - Svojci pogrešajo 12-letno Alenko Sikošek iz Štor, ki je od doma odšla v soboto okoli 9. ure. Pogrešana je visoka 155 centimetrov in je srednje postave. Ima sivomodre oči ter svetlo rjave, rahlo valovite lase, segajoče do ramen. Ob odhodu od doma je bila oblečena v črno jopo s kapuco in črne hlače, obuta pa v modre čevlje, so sporočili policisti.