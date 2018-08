Dvojno poljsko zmagoslavje v Einsidelnu, Zajc deseti

Einsiedeln, 4. avgusta - Na tretji tekmi sezone smučarjev skakalcev za veliko nagrado sta si danes v švicarskem Einsidelnu zmago razdelila Poljaka Kamil Stoch (112,5 in 114,5 metra) in Piotr Žyla (115,0 in 112,5 m). Tretji je bil Rus Jevgenij Klimov. Slovenski skakalci so imeli le en finalni nastop, Timi Zajc je bil na koncu deseti.