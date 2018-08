Predsednik Pahor po telefonu z napadenimi slovenskimi vojaki v Libanonu

Sidon, 4. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor je danes popoldne po telefonu govoril s poveljnikom kontingenta in pripadniki patrulje Slovenske vojske (SV), ki je bila danes napadena v Libanonu. Predsednik se je seznanil z incidentom in okoliščinami napada. Pohvalil je ustrezno ravnanje patrulje in vojakom zaželel varno in profesionalno delo do zaključka misije.